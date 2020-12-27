شكرا لقرائتكم خبر عن بروس ويلز يحتفل بالكريسماس مع زوجته إيما وبناته بـ"البيجاما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم بروس ويلز على الاحتفال بأعياد الكريسماس من خلال صورة تجمعه مع زوجته الحالية إيما، والذى تزوجها بعد زوجته السابقة الممثلة ديمى مور، حيث ظهر معًا وبصحبتهما ابنتاهما الصغيرتين بالصورة التي جمعتهم معاً، وذلك بعدما احتفلت ديمى مور مع أبنائها مؤخرًا حسب موقع ديلى ميل الذى نشر الصور.



بروس ويلز مع زوجته وبناته منها

خطف النجم بروس ويلز الأنظار مؤخرًا أثناء سيره فى شوارع بيفرلى هيلز، وظهر الممثل الذى يبلغ من العمر 65 عاماً بإطلالة شبابية للغاية، مرتدياً بندانا على رأسه وأخرى حول رقبته، وكأنه شاب فى العشرينيات من عمره مثلما جاء فى تقرير موقع ديلى ميل الذى أكد ذلك حينما نشر أكثر من صورة لنجم هوليود.

وعاد النجم بروس ويلز للظهور من جديد منتصف الشهر الماضى، بعدما ظهر فى أكثر من صورة أثناء ممارسة التدريبات الصباحية التى يقوم بها خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لما نشره موقع ديلى ميل حين أضاف أن النجم ذى الـ65 عاما يحاول البقاء فى قمة النشاط والحيوية بواسطة الاستعانة بدراجة يسير بها يومياً.

من ناحية أخرى، خطفت الممثلة الشابة سكوت ويلز ابنة الثنائى بروس ويلز وديمى مور الأنظار أثناء توجهها للتسوق مؤخراً مثلما كشف تقرير في موقع ديلي ميل رصد فيه الممثلة الشابة التي تبلغ من العمر 28 عاماً اثناء ارتدائها كمامة وفستان مصمم بأجواء الخمسينات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية كما أوضح التقرير، ويأتي ذلك بعدما نشرت سكوت صورة عبر حسابها على موقع انستجرام وهي تحتفل بعيد الأب من خلال صورة تجمعها وأخواتها بصحبة أبيهم النجم بروس ويلز.

وكان استغل النجم العالمى بروس ويلز، فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى فرض عزلة كاملة على أغلب دول العالم، لمساعدة ابنته تالولا فى قص شعرها، وظهر بروس فى مقطع فيديو وهو يقص لابنته تالولا قصة شعر جديدة مثيرة، حيث قص شعرها بالكامل باستخدام ماكينة حلاقة.