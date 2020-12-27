شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: لكل مؤسسة ناجحة مدير ناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسى شلبى على الاحتفاء بتتويج مؤسسة الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية مؤخراً، فى فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة، وذلك من خلال تهنئة وجهتها للكاتب الصحفى رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 عبر حسابها على موقع انستجرام، وكتبت: "وراء كل مؤسسة ناجحة مدير ناجح عشان كدة الخليج 365 قدر ياخد جائزة الصحافة العربية، مبروك خالد صلاح وكتيبة الصحفيين التي تعمل خلف مديرهم الناجح".



بوسى شلبى على انستجرام

وكان موقع ”الخليج 365”، قد فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، هى جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وتأسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.