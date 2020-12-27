وفاة أرطغرل في “المؤسّس عثمان” أبكت المشاهدين

متابعة بتجـــــــــرد: لا يزال مسلسل “المؤسّس عثمان” يتصدّر نسب المشاهدة مساء كل أربعاء، وزاد من حماسة الجمهور في حلقة الأسبوع الماضي، ظهور القائد أرطغرل في الحلقة الـ39، وهي الحلقة التي طال انتظارها كثيراً من عشاق مسلسل “قيامة أرطغرل”.

وكان لظهوره تأثير كبير على زيادة نسبة المشاهدة، برغم خيبة أمل البعض، كون الذي ظهر لم يكن الممثل أنجين التان دوزيتان الذي أدّى الشخصية في المسلسل، بل هو الممثل تامر يغيت الذي قدّم شخصية أرطغرل بعد تقدّمه في العمر. وانقسمت الآراء حول ظهور ممثل آخر لتقديم دور أرطغرل، حيث كان كثير من المشاهدين يفضّلون أن بظهر أنجين التان دورزيتان، في حين أشاد البعض بأداء الممثل تامر بغيت.

الحلقة التي حملت عنوان “سلطان الغزاة ذاهب”، أثارت حزن المشاهدين بسبب وفاة أرطغرل، واعتبرت عاطفية ووجدانية، حيث فقدت قبيلة “كابي” زعيمها.

وفي أقل من 24 ساعة، حقّقت الحلقة نسبة مشاهدة على “يوتيوب” وصلت إلى 4 ملايين مشاهدة.