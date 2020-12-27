“تعلّمت منها الأجيال”.. الموت يخطف الفنانة التونسية زهيرة سالم

متابعة بتجــــــــــرد: فُجِعَ الوسط الفني في تونس بوفاة الفنانة القديرة زهيرة سالم، فجر اليوم الأحد، عن عمر يناهز الثمانين عاماً بعد صراع مع المرض.

والراحلة واحدة من أبرز المطربات التونسيات في القرن العشرين قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يقارب الـ500 أغنية، مثل: “باجة بلاد المندرة والصابة” و”أمي يا أمي” ويما برأسك بريله” و”اعطيني شريبة”.

وكانت وزارة الثقافة التونسية قد نعت الراحلة رسمياً، صباح اليوم، واسمها الحقيقي هو زهيرة البراهمي، “من أبرز أصوات المعهد الرشيدي مع الفنانتين علية ونعمة”.

وقدّمت أولى أغنياتها عام 1960، كما غنّت لأهم الملحنين والمطربين مثل محمد التريكي وعبد الحميد بلعلجية وصالح المهدي ومحمد علام ومحمد رضا والشاذلي أنور وغيرهم.

وتقام غداً الاثنين بعد الظهر مراسم جنازة الفنانة الراحلة بالبهو الرئيسي للإذاعة التونسية حيث سيتمّ تأبينها قبل دفنها في مقبرة الجلاز.

ونعَت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” سالم، معلقة: “فقدت تونس اليوم الفنانة الكبيرة زهيرة سالم، كانت وستظل مدرسة كبيرة في الفن تتعلم منها الأجيال”.