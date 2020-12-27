أغنية جديدة لـ عمر صباغ تكسر الأرقام القياسية

متابعة بتجــــــــــرد: حققت أغنية “هو الحب” للمؤلف الموسيقي عمر صباغ، غناء الفنان الأردني أدهم نابلسي رقمًا قياسيًا على موقع “يوتيوب”، حيث تخطت حاجز الـ200 مليون مشاهدة.

وأغنية “هو الحب” من كلمات علي المولى وألحان أدهم نابلسي وصدرت في نوفمبر 2018 على طريقة الفيديو كليب في فكرة مميّزة نالت استحسان الجمهور.

ومن المعروف أن برصيد عمر صباغ العديد من الأغنيات الناجحة التي تعاون موسيقيًا من خلالها مع نخبة من أهم الفنانين العرب نذكر منهم وائل كفوري، وعاصي الحلاني، وناصيف زيتون، ومروان خوري، ونادر الأتات، وآدم، وسيف نبيل، وملحم زين، وعمر العبدلات، وفارس كرم، وناجي أسطا، ومعين شريف، ومحمد المجذوب، ونوال الزغبي، وصابر الرباعي، وجوزيف عطية، وزياد برجي، وسعد رمضان، ونجوى كرم.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال عمر صباغ الفنية كانت أغنيات “لو” لسيف نبيل، و”في حدا” لآدم، و”من يومتا” لنادر الأتات، و”مش مرتاحة” لمروان خوري، كما سيصدر له في الفترة المقبلة العديد من الأغنيات التي ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.