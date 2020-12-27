سامية الجزائري وشقيقتها صباح الجزائري في صورة واحدة

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة السورية سامية الجزائري متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام صوراً جديدة لها، ولكن هذه المرة كانت برفقة شقيقتها الفنانة القديرة صباح الجزائري، كما ظهر في الصور زوجها وابنتها “رشا التقي”.

وأعادت صباح الجزائري المنشور عبر حسابها على انستغرام وأرفقته بالتعليق التالي: “أنتِ حبيبة الكل الله يحميكي”.

وتحرص الفنانة سامية على مشاركة متابعيها أحدث صورها، خاصة كواليس تصوير مسلسل “الكندوش” المأخوذ من واقع البيئة الشامية، وتدور أحداثه في دمشق خلال حقبة الثلاثينات، إذ نشرت الفنانة أكثر من صورة برفقة النجوم أبرزهم: سلاف فواخرجي، شكران مرتجى، أيمن زيدان.

كما سبق أن نشرت الفنانة السورية القديرة وفاء موصللي عبر انستغرام صوراً من كواليس تصوير مسلسل “الكندوش”، وعلقت: “من أجواء العمل المفعمة بالطاقة الإيجابية مع زملائي الرائعين، انتظرونا.. شخصية أم حسني، رمضان2021”.. ويشارك في بطولة العمل إلى جانب موصللي: سامية الجزائري وأيمن زيدان وأيمن رضا ورضوان عقيلي وسلاف فواخرجي وشكران مرتجى وكندا حنا وآخرون.

وأيضاً شاركت سلاف فواخرجي جمهورها على السوشيال ميديا صورة جمعتها بـساميةالجزائري، وأرفقتها بتعليق مؤثر إذ كتبت للفنانة القديرة: “نورتي التصوير وبتخلقي فرح وضحك وين ما كنتِ، وروحك الجميلة بعدها متل ما هي وأحلى كمان.. الله يحميكِ ويخليلنا ياكِ”.

يذكر أن سامية الجزائري في رصيدها أعمال ونجاحات عديدة، فهي النجمة التي تصدرت الكوميديا في الدراما السورية، ورسمت البسمة على وجوه الكبير والصغير.