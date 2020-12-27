صورة.. هل هذا الطفل ابن قصي خولي؟

متابعة بتجـــــــــرد: قرر الممثل السوري قصي خولي أن يعايد جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، من خلال صورة طفل صغير يضع قبعة “بابا نويل”.

وأثارت الصورة ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي الذي اعتبروا أن الطفل الذي في الصورة هو ابن قصي خولي الذي يحرص دائماً على إخفاء وجهه عن الجمهور.

وأشار بعض الرواد إلى أن ملامح الطفل تشبه إلى حد كبير ملامح النجم السوري.

وحازت الصورة على نسبة إعجاب كبيرة تخطت الـ100 ألف إعجاب، كما تمنى له الجمهور الصحة والسعادة.

على جانب آخر، يشارك النجم السوري قصي حالياً في بطولة مسلسل “لا حكم عليه” بمشاركة النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا، وهو من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر.

المسلسل يتألف من 15 حلقة، من إخراج المخرج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة “الصباح”. ويتناول المسلسل بعض القصص الاجتماعية الشائكة من بينها تجارة الأعضاء، على أن يعرض على إحدى المنصات المعروفة.

وفي سياق آخر انضم قصي خولي إلى لجنة المحققين في برنامج “إنت مین” الذي يضم النجوم سیرین عبد النور وحسن الرداد ومهند الحمدي.