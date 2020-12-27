متابعة بتجـــــــــــرد: “العشاق قلن حصة كبيرة بهالعيد”، بهذه الكلمات أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مفاجأتها الجديدة للجمهور من خلال صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، حيث تستعد يوم غد الإثنين لطرح أغنية جديدة خاصة بالعشاق.
وأشارت كارول سماحة إلى أن الأغنية الجديدة تحمل اسم “كل عيد وإنت بخير حبيبي” وهي النسخة المعربة لأغنية Have Yourself a Merry Little Christmas للمغني الأميركي من أصل إيطالي فرانك سيناترا.
وفور إعلانها عن الأغنية التي سيتم إصدارها على طريقة الفيديو، سيطر الحماس على جمهور كارول، خاصةً أن هذا العمل يأتي بعد أيام قليلة على طرح ألبومها الميلادي Christmas Carole، الذي يضم 9 أغنيات جاءت عناوينها كالتالي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية معرّبة لـ فرانك سيناترا.. مفاجأة كارول سماحة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.