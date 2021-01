أغنية معرّبة لـ فرانك سيناترا.. مفاجأة كارول سماحة لجمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: “العشاق قلن حصة كبيرة بهالعيد”، بهذه الكلمات أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مفاجأتها الجديدة للجمهور من خلال صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، حيث تستعد يوم غد الإثنين لطرح أغنية جديدة خاصة بالعشاق.

وأشارت كارول سماحة إلى أن الأغنية الجديدة تحمل اسم “كل عيد وإنت بخير حبيبي” وهي النسخة المعربة لأغنية Have Yourself a Merry Little Christmas للمغني الأميركي من أصل إيطالي فرانك سيناترا.

وفور إعلانها عن الأغنية التي سيتم إصدارها على طريقة الفيديو، سيطر الحماس على جمهور كارول، خاصةً أن هذا العمل يأتي بعد أيام قليلة على طرح ألبومها الميلادي Christmas Carole، الذي يضم 9 أغنيات جاءت عناوينها كالتالي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).