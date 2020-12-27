هاني شاكر يغني بـ "اللبناني" من الحان وليد توفيق

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"الخليج 365" من بيروت: نشر الفنان اللبناني وليد توفيق عبر حسابه على الإنستغرام فيديو من كواليس تسجيل أغنية لبنانية من الحانه بصوت الفنان المصري هاني شاكر وعلق على الفيديو قائلاً: "كيف بتنسى.. جديدنا مع النجم المصري القدير هاني شاكر الذي قرّر الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى..." وعن الأغنية قال توفيق: "الأغنية من ألحان وليد توفيق، ومن كلمات الدكتورة نادين أسعد، وتوزيع باس منير.

وتعتبر هذه التجربة هي الأولى بالنسبة للفنان هاني شاكر، للغناء لأول مرة باللهجة اللبنانية. ويستعد شاكر لطرح أغنية "كيف بتنسى" خلال الأيام المقبلة.