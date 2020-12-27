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"الخليج 365" من بيروت: نشر الفنان اللبناني وليد توفيق عبر حسابه على الإنستغرام فيديو من كواليس تسجيل أغنية لبنانية من الحانه بصوت الفنان المصري هاني شاكر وعلق على الفيديو قائلاً: "كيف بتنسى.. جديدنا مع النجم المصري القدير هاني شاكر الذي قرّر الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى..." وعن الأغنية قال توفيق: "الأغنية من ألحان وليد توفيق، ومن كلمات الدكتورة نادين أسعد، وتوزيع باس منير.
وتعتبر هذه التجربة هي الأولى بالنسبة للفنان هاني شاكر، للغناء لأول مرة باللهجة اللبنانية. ويستعد شاكر لطرح أغنية "كيف بتنسى" خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يغني بـ "اللبناني" من الحان وليد توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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