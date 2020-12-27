رحيل الفنانة التونسية زهيرة سالم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: غيب الموت الفنانة التونسية زهيرة سالم، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض. ولفظت سالم أنفاسها في المستشفى العسكري في تونس العاصمة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونعت وزارة الثقافة التونسية على حسابها بموقع فيسبوك المطربة الراحلة، مؤكدة أنها "غنت لأهم الملحنين والمطربين على غرار محمد التريكي وعبد الحميد بلعلجية وصالح المهدي ومحمد علام ومحمد رضا والشاذلي أنور وغيرهم".

facebook

وتعد سالم من أبرز المطربات في تونس خلال القرن العشرين، وللراحلة رصيد غنائي زاخر يقدر بنحو 500 أغنية، حيث بدأت مشوارها الفنى عام 1660، ومن أهم أغانيها"باجة بلاد المندرة والصابة" و"أمي يا أمي" و"يما برأسك بريله" و"اعطيني شريبة".