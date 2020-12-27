رحلة بحرية تجمع أحمد حلمي ومنى زكي وياسمين عبد العزيز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك النجم أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يجمعه بزوجته الفنانة منى زكي، وصديقتها النجمة ياسمين عبد العزيز، أثناء استمتاعهم في رحلة بحرية.

أحد المقاطع نشره حلمي عبر "استوري إنستجرام" مصحوبا بأغنية "حلوة يا بلدي"، والآخر علّق عليه بأنه يحب مصر، والثالث أثناء مزاحه مع "منى وياسمين".

ونشرت الإعلامية إنجي علي التي رافقتهم في الرحلة، صورة تجمعهم عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أصدقاء طول الوقت".

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" (2019) تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشارك في بطولته النجوم: منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي.

بينما آخر أعمال منى زكي فيلمها "الصندوق الأسود" مع محمد فراج ومصطفى خاطر، ويُعرض حاليا في دور العرض.

كما عُرض لياسمين عبد العزيز في رمضان الماضي مسلسل "ونحب تاني ليه" مع شريف منير وكريم فهمي.