أمير طعيمة يعلق على أجر "بيج رامي" مقابل ظهوره على الفضائيات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة، التعليق على أجر ظهور اللاعب الرياضي بيج رامي على الفضائيات.
وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر: "من حق الضيف يحدد سعره و من حق البرنامج يرفض أو يوافق.. الرياضات المهملة دي البطل غالبا بيبقي مستواه المادي ضعيف وبيطلع عينه عشان يوصل للمرحلة دي و من حقه يجني الثمار دلوقتي" .
وأضاف : "بعدين ده بطل العالم و فيه أنصاف موهوبين بياخذوا الأرقام دي.. ربنا يباركله في كل جنيه هيكسبه لأنه يستاهل".
يذكر أن، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، حصل على المركز الأول عالميًا، في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام، وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.
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