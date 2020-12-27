محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة للفنان شريف رمزي بعد إصابته بكورونا. كتبت أيتن تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "سلامتك يا شريف". كما رد الفنان شريف رمزي: "الله يسلمك يا أيتن، خلي بالك من نفسك ومن عائلتك". أعلن الفنان شريف رمزي، أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب رمزي، عبر "ستوري إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء.. عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللي اتعامل معايا الفترة اللي فاتت يخلي باله". وكانت المنتجة شهد رمزي، شقيقة شريف رمزي، وابنة المنتج الراحل محمد رمزي، أعلنت هي الأخرى أمس السبت، إصابتها بفيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. أيتن عامر توجه رسالة لشريف رمزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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