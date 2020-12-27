بمشهد من فيلم "وش إجرام".. محمد هنيدي يمازح جمهوره عن لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: مازح الفنان محمد هنيدي جمهوره بشأن لقاح فيروس كورونا . نشر هنيدي مقطع فيديو لمشهد من فيلمه الشهير "وش إجرام"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق عليه: "واحنا منتظرين جرعة لقاح كورونا". من ناحية أخرى، انتهى محمد هنيدي مؤخرًا من تصوير فيلم "النمس والإنس" والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال عام 2021، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

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