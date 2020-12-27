إصابة خالد النبوي وتايسون بإصابات وخدوش أثناء تصوير أهل الكهف (تفاصيل)

أصيب الفنان خالد النبوي بكدمات وخدوش في الكتف والذراع الأيسر، وذلك خلال تصوير مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد "أهل الكهف".

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كما أصيب ايضاً الفنان محمد ممدوح الشهير بتايسون، بكدمة في الحاجب

بجانب عينه اليسرى، ولكن اضطر الثنائي لاستكمال المشهد حفاظا على التصوير.

فيلم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم،

ريم مصطفي، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وينتمي فيلم "أهل الكهف" لنوعية الأفلام الملحمية وسيقدم باللهجة العامية مأخوذ عن رواية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، وكتب لها السيناريو والحوار أيمن بهجت قمر، على أن يتولى إخراجه عمرو عرفة.