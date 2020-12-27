رامز جلال من مغامرات حول العالم لمجنون رسمي

تعرض رامز جلال على مدار 10 أعوام وأكثر لموجة كبيرة من الانتقادات لما يقدمه من أفكار مختلفة ببرنامج المقالب الخاص به والذي يعرضه كل عام بشهر رمضان المبارك، ومع اقتراب الموسم الرمضاني الجديد، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه على أعتاب البحث في الاجراءات القانونية ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو الترفيهية الساخرة من الفنانين.

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رامز جلال محاولات مستمرة للمنع ونجاح لأكثر من 10 أعوام متتالية

رامز حول العالم

بدأ الفنان رامز جلال مسيرته بالبرامج الترفيهية المشاركة بالموسم الرمضاني عام 2009 ببرنامج رامز حول العالم والذي قدم منه جزئين، وفيه تجول بعدد كبير من بلدان العالم ليكشف أشهر ما تشتهر به تلك البلدان ويُطلع الجمهور العربي على الثقافات المختلفة، كما قدم عدد من المغامرات الترفيهية التي عاشها على مدار موسمين، ونجح البرنامج بشكل كبير وكون شعبية كبيرة تجعله يقدم برنامج جديد ولكن بفكرة مختلفة تحت مسمى"لقاء مستحيل".

لقاء مستحيل

قدم رامز جلال برنامج لقاء مستحيل، وفيه عرض معلومات تاريخية وقصص وثائقية من خلال لقاءه بشكل يومي بفنان يجسد شخصية من التراث والتاريخ، ويقوم بمحاورته ليروي تفاصيل عن تلك الشخصية وما قدمته في التاريخ العربي القديم أو الحديث، ليكتسب الجمهور معلومات مفيدة في إطار يجمع ما بين الجدية والكوميديا بشكل شيق.

لتتغير قبلة رامز جلال بعام 2011، ويخرج جانب من شخصيته المعروفة للمحيطين به وبالوسط الفني، فالمعروف عنه بقيامه بمقالب في زملائه بشكل دائم، ويبدأ بتقديم برامج المقالب الساخرة المعتمدة على تخويف وترهيب الضيف سواء من الفنانين أوالشخصيات العامة بأشكال وأماكن مختلفة سواء بالبر أو البحر أو الجو وحتى تحت الأرض، وبدأ ببرنامج رامز قلب الأسد.

رامز قلب الأسد

وفي برنامج رامز قلب الأسد كان يستضيف ضحيته على أساس إجراء لقاء مع مقدمة برامج تدعى "ناتالى" وأثناء صعود المصعد يتعطل ويقف بأحد الأدوار ويفتح الباب ليتفاجئ النجم بأسد يقابله ويحاصره أمام باب المصعد ويحاول الاستغاثة عن طريق هاتف المصعد ليرد عليه رامز متخفيا ليؤكد له أنه هذا الدور يتم عرض فيه أحد أعمال السيرك، ويحاول استفزازه

رامز ثعلب الصحراء

لتبدأ رحلة التخويف والصراخ، حتى يظهر بالنهاية.

تم عرض رامز ثعلب الصحراء في 2012، عقب أحداث ثورة يناير والتي عاش المصريون بعدها أوقات عصيبة ، ليستغل تلك الفرصة ويقدم برنامج يعتمد على خداع الضيف أثناء انتقاله لمكان تصوير أحد البرامج بالغردقة، حيث يجسد رامز جلال وطاقم البرنامج شخصيات لقطاع طرق ملثمون يقتحمون الاتوبيس ويهددوا الركاب والفنان ويطالبوه بالاستسلام وتنفيذ أوامرهم بعد ربط أعينهم برباط أسود يحجب الرؤية.

رامز عنخ آمون

وفي 2013، قدم برنامج رامز عنخ آمون والمعتمد على نزول الضيف لأحد المقابر الأثرية بهدف تنشيط السياحة في ذلك الوقت، وبعد دخول الضيف المقبرة تغلق عليه وتظهر له الكثير من الزواحف والمومياء التي يرتديها رامز، الأمر الذي جعل الكثير من الفنانين يغضبوا من رامز بشكل كبير وعلى رأسهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي انهالت على طاقم التصوير عقب كشف المقلب بسيل من "الشتائم" ورفضت الصلح معهم حتى اليوم التالي.

رامز قرش البحر

تم عرضه فى 2014، ويدور حول استضافة أحد الفنانين على متن يخت سياحى، حيث توضع جثث وأشلاء صناعية والكثير من الدماء المزيفة الظاهرة على سطح المياه، ويقوم أحد الغواصين بفتح سدادة فى القارب مما يؤدى إلى غرق الضيف حتى تظهر سمكة قرش تبادر بالهجوم على اليخت وعلى متنه الضيف، ثم يخرج منها رامز جلال.

رامز واكل الجو

وعلى متن طائرة قدم رامز واكل الجو في 2015، حيث يحصل الضيف على دعوة لحضور حفل افتتاح فندق من الفنادق، وتقوم المضيفة بإقناع الضيف للصعود بجولة على متن الطائرة فى سماء دبي، ويكون وقتها رامز جلال متنكرا فى قناع شخصيات مختلفة ثم يقوم بإزعاج الضيف بوسائل عدة وتتعرض الطائرة لخلل يثير قلق وخوف الضيف من السقوط والتحطيم.

رامز بيلعب بالنار

طُرح برنامج رامز بيلعب بالنار في 2016، وفيه يستضيف رامز الضحايا داخل برج عملاق بالمغرب

رامز تحت الأرض

لعمل مقابلة تلفزيونية، وأثناء ذلك يحدث حريق ثم انفجارات، فتتم محاصرة الضيف وإجباره من طرف رامز المتنكر بزي رجل إطفاء على الهروب نحو السطح حيث توجد طائرة مروحية للإنقاذ بطريقة تستفز الضيف وتزيد من توتره مما يجعله ينفعل عليه بشكل كبير عليه.

وفي 2017 بدأ طريق الاستعانة بكبار الإعلاميين حتى لا يكشف الضيف أن هذا مقلب من قبل رامز، وتم استدعاء ضيف لتسجيل مقابلة تلفزيونية مع نيشان، ثم يتم طلبه لتصوير برومو الحلقة فى الصحراء ليتم استدراجه للمرور بالسيارة عبر منطقة بها رمال متحركة، فتعلق السيارة ويشاهد الضيف ابتلاع الرمال لأحد طاقم العمل فيزيد من خوفه وتبدأ الإثارة والرعب للضيف، ويظهر حينها رامز جلال متنكرا بزى سحلية ضخمة تهاجم الضيف.

رامز تحت الصفر

بعد وصول المنتخب المصري إلى كأس العالم 2018، استغل صناع برنامج رامز الفكرة، ليقدموا رامز تحت الصفر، وتم دعوة ضيف الحلقة من قبل كابتن مجدي عبد الغني للسفر إلى روسيا للمشاركة فى برنامج وهمي يدعى: مصر فى المونديال، لزيارة أحد الملاعب التي ستجرى فيها مباريات كأس العالم 2018.

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ويتم إجراء حوار قصير مع الضيف، ثم يدخل فى الفقرة الثانية رامز متنكر بشخصية هيكتور كوبر أو بشخصية امرأة مدعيا أنها إيزابيلا كوبر، الأخت التوأم لهيكتور، وعند انتهاء اللقاء يركب الضيف مع رامز جلال فى مركبة تسير على الجليد ويكمل الرحلة باتجاه ملعب لوجنيكي وفى إحدى المناطق النائية تتعطل المركبة، ليظهر بعدها نمر ودب قطبى يهاجم الضيف والمدرب وتبدأ الإثارة ورحلة الرعب من جديد.

رامز في الشلال

تم تقديم رامز في الشلال فى 2019، وتدور أحداث البرنامج فى جزيرة بالى ويتم الدعوة لتصوير إعلان فى الجزيرة يخص المسابقات المائية، وتجري أحداث المقلب على فقرتين، الفقرة الأولى يقوم الضيف فيها بأداء الإعلان أمام فيل ضخم ويقوم برش الماء عليه، وفي الثانية يقوم بالجزء الثانى من الإعلان فوق منصة، ولكن فى وسط التصوير تنزل المنصة ويسقط الضيف فى الماء ويقع فى الشلال فى مشهد مرعب ويتم إنقاذه بعد ذلك فى أرض صغيرة فى الجزيرة ويفاجأ بهجوم رامز عليه فى النهاية متنكر بحيوان الغوريلا.

رامز مجنون رسمي

"أسم على مسمى" هكذا أطلق العديد من النجوم تلك العبارة على رامز بعد كشف مقلبه العام الماضي 2020، حيث اعتمد على شخصيته الحقيقة في البرنامج، وكانت فكرة البرنامج تقوم على استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، ويجلس الضيف على كرسي كهربائي وإحكام ربطه، حتى يظهر رامز محاولا استفزاز الضيف بعدة مواقف مخيفة، ثم ينهى رامز المقلب بالوقوف بعيدا عن الضيف ويفك طاقم البرنامج قيود الضيف، الذي ينفعل على رامز ويحاول الامساك به فيسقط ببركة ماء.