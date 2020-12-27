(فيديو).. الكينج محمد منير يشوق جمهوره بـ برومو أغنية "باب الجمال"

طرح الكينج محمد منير برومو أغنية "باب الجمال"، وهي الأغنية التي تحمل نفس اسم الألبوم الجديد، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

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أغنية "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب

وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

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ويضم الألبوم الجديد أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهم: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير

محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز، وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

يذكر أن آخر إصدارات الكينج محمد منير، أغنية "الناس في بلادى"، من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، والكليب من إخراج أحمد عبد المحسن.

