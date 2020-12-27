تريند 2020.. تامر حسني وعمرو دياب في "خناقة" على التريندات والجوائز

واصلت "خناقة" التريندات بين الهضبة عمرو دياب، وتامر حسني، طوال العام الميلادي الذي قرب على الانتهاء 2020، وذلك بعد نشر الفنانين أغاني عدة طوال السنة منها سينجل، وآخرها ألبومات جديدة أعجب بها الجمهور وجعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

تحدي الهضبة

الهضبة أعلن عن ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، والذي طرحه مساء أمس الجمعة، والذي تضمن 12 أغنية، منهم أغنية "محسود" Remix، ما أدى إلى تفاعل جمهوره وشاركوا في التحدي "محسود على عودك يا جميل".

ألبوم الهضبة الجديد تصدر مصر والوطن العربي، حيث ضم 12 أغنية، منهم أربعة أغنيات بكلمات تركي آل الشيخ، بينما كتب تامر حسين أغاني عدة لتامر حسني.

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أغاني "يا أنا يا لاء"

وأغنية الألبوم هي يا أنا يا لاء، من كلمات

أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، ومحسود كلمات تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، وشكرًا كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وعايز أعمل زيك، كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع رامي سمير.

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يادلعوا كلمات تركي آل الشيخ

وطبل كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وبتهزر كلمات بهاء الدين محمد، وألحان شريف الغندور، وتوزيع رامي سمير، فاكرني يا حب كلمات صابر كمال، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وأنا معاك، كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

يادلعوا كلمات تركي آل الشيخ، ألحان سهم، توزيع عادل حقي، من العشم كلمات تركي

تامر يحتل يوتيوب

آل الشيخ، ألحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدي، Remix كلمات تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي، الجو جميل، كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عادل في ألبوم عمرو دياب الجديد.

بينما اقتربت أغنية "طمعتيني" الذي طرحها النجم تامر حسني، من تحقيق 3 مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة، وهي ضمن ألبومه "خليك فولاذي"، ومن كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع وميكس جلال فهمي.

واحتل تامر حسني، المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والأغاني التي طرحها حتى الآن من الألبوم: "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتني في الحب، قولني كلام، نفس النهاية وفي جمال كدة".

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تامر يحصد 4 جوائز

فيما حصد تامر حسني، 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، منها جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم، عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل ألبوم عن "خليك فولاذي"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع"، والتي شاركه فيها النجم محمود العسيلي.