تامر حسني ونانسي عجرم يحييان حفل رأس السنة

يستعد نجم الجيل الفنان تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل ليلة رأس السنة دون جمهور، والذي سوف يذاع عبر قنوات أون والحياة تشجيعاً من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الإلتزام بالبيت لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد. المستجد. اقرأ .. تزامناً مع "في جمال كده".. تامر حسني يطرح "نفس النهاية" وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، الاحتفال بليلة رأس السنة؛ بتنظيم حفل "دون جماهير". ومن جانبه، قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسني ونانسي عجرم.

وأضاف أن تامر مرسي؛ كان شديد الحرص على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصري؛ والمنافسة بين القنوات؛ وعلى ذلك تحضر قنوات DMC وCBC مفاجآت أخرى للجمهور المصري والعربي في ليلة رأس السنة.

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