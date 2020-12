ماريا كاري تحطّم الأرقام القياسية وتفشي سرًّا.. “أجني القليل من المال”

متابعة بتجـــــــــرد: ساهمت النجمة ماريا كاري بنشر فرح عيد الميلاد منذ عام 1994 من طريق أغنيتها الشهيرة “All I Want For Christmas Is You” التي باتت مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بالعيد، واليوم سجّلت هذه الأغنية رقماً قياسياً في منصة “سبوتيفاي” التي تقدّم خدمة بث الموسيقى.

تفاجأت النجمة بالخبر السار بعد قراءة تغريدة لحساب منصة “سبوتيفاي” الرسمي في “تويتر”، يشير إلى أنّ أغنيتها سجّلت رقماً قياساً في ليلة عيد الميلاد، إذ تم بثها 17.223 مليون مرّة، استناداً إلى صفحة “ChartData” التي توفر إحصائيات موسيقية يومية من مصادر مختلفة.

وعلّقت النجمة على الخبر السّار، مغرّدةً: “أعرف أن الناس يعتقدون أنني أجني القليل من المال، (سأطلعكم على سرّ صغير: يجني الفنانون القليل جداً من خدمات البث) ولكن السبب الحقيقي لدهشتي وامتنانني هو رؤية الفرح الذي نشرته هذه الأغنية الصغيرة التي كتبتها. شكراً لكم وميلاد مجيد!”.

وحققت الأغنية نجاحاً ساحقاً منذ إطلاقها في عام 1994 كجزء من ألبوم كاري “Merry Christmas”. وعلى الرغم من تصريح كاري بأن الفنانين يكسبون القليل جداً من خدمات البث، فلا شكّ في أنّ هذه الأغنية حققت لها أرباحاً هائلة. ففي عام 2017، قدّرت قيمة الأرباح التي جنتها كاري من هذه الأغنية بـ60 مليون دولار، أي 2.6 مليوني دولار في كلّ عام تقريباً.