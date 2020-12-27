كانييه ويست يفاجئ جمهوره بألبوم جديد

متابعة بتجـــــــــرد: أصدر كانييه ويست ألبوماً صغيراً جديداً بعنوان “إيمانويل” يوم الجمعة ليتزامن مع عيد الميلاد، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.
وعمل النجم (43 عاماً) مع جوقته “سانداي سيرفيس” (أي رتبة قداس يوم الأحد) على الألبوم الصغير المؤلف من خمس أغنيات ومدته 12 دقيقة، وذلك بعد عام من إطلاق ألبومه المفاجئ “ولد المسيح”.
وقال ويست في بيان، إن الألبوم المصغر الجديد “مستوحى من الموسيقى القديمة واللاتينية وهو يحتفل بمعجزة ولادة يسوع المسيح”.
وشارك الفائز بجائزة غرامي كمؤلف ومنتج تنفيذي في صنع الألبوم المصغر الذي يتضمن أغنيةً اسمها “يا لغزاً عظيماً”، وترتيلة بعنوان “الراحة الأبدية” وترنيمة “غلوريا” الشهيرة.
بدأ المغني العام الماضي في إظهار تديّنه من خلال رتبة قداس يوم الأحد الأسبوعية، والتي أقيمت من لوس أنجلس إلى نيويورك، فشيكاغو.
وأطلق الأخير في عيد الميلاد الماضي ألبوم “ولد المسيح” بالتعاون مع العديد من الفنانين، والذي تضمن 19 أغنية تمتدّ على مدار 84 دقيقة.
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