“كيف بتنسى”.. هاني شاكر يغني لأوّل مرّة باللبناني

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان المصري هاني شاكر جمهوره اللبناني بطرح أوّل أغنية بصوته باللهجة اللبنانية، من ألحان الفنان اللبناني وليد توفيق، وهي بعنوان “كيف بتنسى”.

الأغنية أصدرها هاني شاكر عبر موقع “أنغامي” وحصدت أكثر من 25 ألف استماع بعد ساعات قليلة على طرحها.

وكان شاكر قد كشف سابقًا عن مقطع بفيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه برفقه وليد توفيق في استوديو التسجيل.

وعلّق على الفيديو: “انتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجم العربي وليد توفيق من تسجيل أغنية بعنوان (كيف بتنسى) من ألحان وليد توفيق وغناء هاني شاكر في أول تعاون بينهما وفي أول تجربة لي لغناء اللهجة اللبنانية”.

يُذكر أنّ شاكر شارك عضواً في لجنة تحكيم “ذا فويس سينيور” مع سميرة سعيد ونجوى كرم، والذي صُوّر في بيروت وانتهى بفوز الفنان عبدو ياغي.