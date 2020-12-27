شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يروج لمسلسل لؤلؤ قبل عرض أولى حلقاته الليلة بصور من الكواليس مع مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان إدوارد على الترويج لأولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" الذى يعرض، اليوم الأحد، على شاشة قنوات ON من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، وذلك عبر مجموعة من الصور التى نشرها مع الفنانة مى عمر، وكتب فى تعليقه عليها:"ماتنسوش النهارده اول حلقه في لؤلؤ 8 إلا ربع علي on tv".



ادوارد على فيس بوك

ويبدأ عرض مسلسل "لؤلؤ" للممثلة مى عمر في أول بطولة مطلقة لها في التليفزيون، غدًا الأحد على قناة ON، ليكون العمل الجديد للقناة بعد نهاية عرض مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، ويعرض عرض أول.. 7:45 مساء على on، وإعادة.. 2 صباحًا، 1 مساء، وعبر قناة ON Drama: 10 مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.