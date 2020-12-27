محامي أصالة يفجر مفاجأة حول طلاقها من طارق العريان

متابعة بتجــــــــــرد: كشف محامي الفنانة أصالة عن مفاجأة جديدة تتعلق بانفصالها عن المخرج طارق العريان قبل نحو عام.

وقال المحامي محمد فهمي في تصريحات مع برنامج “ET” بالعربي إن “الطلاق لم يقع العام الماضي كما يتخيل البعض”، مؤكدا أنهما “انفصلا رسمياً يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، رغم أن الخلاف وقع بينهما في ديسمبر 2019”.

وأوضح أن “سبب تأخر وقوع الطلاق، هو تعنت طارق ومماطلته في تنفيذ طلب الفنانة السورية في الحصول على الطلاق”.

وجاء هذا التصريح بعد الضجة التي أثارتها أصالة من خلال تعليقها على صورة طليقها حبيبته الجديدة التي تدعى نيكول سعفان، وتحدثت أصالة في تعليقها على الصورة عن وجعها وتعرضها “للظلم والخيانة”.