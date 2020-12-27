شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. طلاق أصالة وطارق العريان رسميًا منذ 10 أيام فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فهمى، محامى الفنانة السورية أصالة، أن طلاقها من المخرج طارق العريان، تم رسميا منذ 10 أيام فقط، بتاريخ 15 ديسمبر 2020، وأشار محمد فهمى، إلى أن أصالة كانت تسعى بشدة للانفصال الرسمى، منذ عام تقريبًا، إلا أن محامى المخرج طارق العريان كان لديه عدم اهتمام بالقضية، حتى وصل الأمر أنه كان لا يرد على الاتصالات للشروع فى الانتهاء من قضية الطلاق.

وأكد فهمى أنه تسلم أوراق القضية من أصالة ليبدء على الفور فى اتخاذ الاجراءات القانونية، وبعد أن قدمنا كل ما هو مطلوب، حصلنا على الطلاق الرسمى منذ 10 أيام فقط.

وأكد التقرير التليفزيونى، أن الصورة الشهيرة التى جعلت أصالة تتحدث عن قسوتها بين المخرج وصديقته نيكول سعفان، نشرت بعد الطلاق بعدة أيام، ما يدل على حرية الطرفين.