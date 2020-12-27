شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لاشتباك بين الجمهور ومنظمى حفل عمر كمال وعفروتو بعد إلغائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لاشتباكات عنيفة بين جمهور وعدد من منظمي حفل الفنان عمر كمال وفنان المهرجانات عفرتو الذي كان مقرر له، أمس السبت، بسبب عدم حضورهم كما هو متفق عليه، ومن جانبه لم يصدر عمر كمال أى تصريحات لتوضيح السبب أو نفى الفيديو، كما تجاهل الأمر وروج لحفله المقبل بليلة رأس السنة التي تجمعه بالفنان أحمد شيبة.

من ناحية أخري طرح مطرب المهرجانات عمر كمال برومو أغنيته الجديدة مع الفنان الشعبى أحمد شيبة، ونشر فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق قائلا، "أحمد شيبه وعمر كمال.. والنبى معلش تعالو ف الوش لو كارهنى ، أحسن ما ضهرى الكل بيهرى ومش حابنى"، وذلك بعد أزمته أمس مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، التي وصلت إلى تبادل الاتهامات عبر حساباتهما بمواقع التواصل الإجتماعي.

وكان مطرب المهرجانات عمر كمال على رد هجوم حمو بيكا من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "أنا تحملت كتير جدا إهانات بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا (أبوكرش) لكن كل ده كلام قلة أدب وقلة ذوق مليش فيه ومش بحب أقولها".

وأضاف: "أنا أول أغنية اكسب منها علي قناتى كانت كانت أغنية (انتي معلمة) وكل الأغانى اللى قبل كده كنت بديها لحمو بيكا ولباقي الناس، عشان يرفعها على قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجى أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأنى بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".