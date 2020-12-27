شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: رحلتى الفنية بدأت بالجامعة ويوسف شاهين اختار هنيدى بالمسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المخرج خالد جلال شهادته في محور( 150 سنة مسرح ) ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان يوسف إسماعيل وأدار اللقاء الناقد باسم صادق الذي رحب في البداية بالمخرج خالد جلال وقال أنه صاحب مدرسة مختلفة في المسرح ثم بدأ بعرض فيديو عن مدرسته استديو الممثل بمركز الإبداع الفني.

وقال إن عشقه للمسرح وحبه له جاء من خلال مسرح الجامعة وأنه شاهد يوسف شاهين يأتي للجامعة ويختار أبطال أفلامه من العروض المسرحية وبالفعل اختار عمرو عبد الجليل بطلا لفيلمه وهنيدي مشاركا في أفلامه .

واضاف خالد جلال : بعد سنتين من عملي في مسرح كلية التجارة فكرت في إخراج عمل مسرحي وحصدت من خلاله كل جوائز مهرجان المسرح الجامعي مناصفة مع خالد الصاوي باستثناء جائزة الاخراج نلتها منفردا وكان الدكتور أحمد سخسوخ في لجنة التحكيم وبعدها عرضت المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية ثم بعد تخرجي التحقت به وتعلمت الكثير وكان أستاذي الدكتور هاني مطاوع والفنان والمخرج كرم مطاوع .

وتقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.