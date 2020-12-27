ولا يوم أجازة.. جينيفر لوبيز فى "الجيم" بعد الاحتفال بالكريسماس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز متوجهين إلى صالة ألعاب رياضية في ميامي بعد قضاء بعض الوقت مع أطفالهما بعطلة الكريسماس، فالنجمة فضلت ان تذهب لممارسة الرياضة وألا تأخذ أي يوم راحة رغم أنه موسم الأعياد.

جينيفر لوبيز وخطيبها

جينيفر لوبيز وخطيبها

جينيفر لوبيز وخطيبها وعلي جانب آخر، تعاقدت جينيفر لوبيز علي فيلم " The Cipher"، المأخوذ من الكتاب الأكثر مبيعا الذي يحمل نفس الاسم للمؤلفة إيزابيلا مالدونادو. من المنتظر أن تنتج لوبيز الفيلم وسيعرض علي نتفليكس، وتقوم جي لو في الفيلم بدور نينا جيريرا، العميلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي"، وتجد جيريا نفسها قد تورطت في قضية.

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