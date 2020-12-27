شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان يبدأ تصوير أولى مشاهد "الطاووس" للمخرج رؤوف عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم إنطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، في أستوديو مصر لعرضه رمضان المقبل، سيناريو وحوار كريم الدليل ويشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير.

وعقد رؤوف عبد العزيز خلال الفترة الماضية العديد من جلسات العمل مع جمال سليمان، للاستقرار على الخطوط الرئيسية للمسلسل المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2021، فضلا عن قيامه بإجراء العديد من المعاينات للأماكن المقرر التصوير بها خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "الطاووس"، تدور أحداثه في إطار إجتماعي يسيطر علية الغموض والتشويق، ويشارك في بطولة بجانب جمال سليمان كل من سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وجاري خلال الفترة المقبلة ترشيح باقي الأبطال المقرر مشاركتهم بالمسلسل.

يذكر أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز الدرامية مسلسل قمر هادي، والذي شارك في بطولته كلا من هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي، كما يعد كلا من مسلسل المواطن أكس، و فيرتيجو، و القيصر، من أهم أعمال المؤلف محمد ناير، هذا الي جانب أنه ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم العنكبوت، بطولة أحمد السقا و منى زكي و ظافر العابدين و يسرا اللوزي.