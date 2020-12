شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 أيام من إطلاق Find My Way نسب المشاهدات ضعيفة ولا ترتقى لتاريخ ماكرتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بول ماكرتنى" واحد من أهم نجوم الغناء فى العالم حيث يٌعرف بموهبته الفريدة الساحرة التى جعلت أعماله دائمًا عالقة باذهان عشاق الموسيقى والغناء حول العالم.

وبإطلاق النجم الشهير كليبه الأخير "Find My Way" توقع الكثيرون أن الكليب سيطر حاجز الرقم القياسى كون ماكرتنى أبدع فى تقدميه حتى أنه تحول إلى "فرقة موسيقية كاملة"، حيث قام بكل مهام فرقة موسيقية كاملة وذلك فى كليب "Find My Way"، فظهر عضو فريق "البيتلز" السابق وهو يغنى و يعزف على كل آلة موسيقية فى الأغنية بما فى ذلك الجيتار والطبول والبيانو، لكن فى الحقيقة أن نسبة مشاهدة الكليب على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" وصلت خلال 10 أيام من إطلاقه الى 2.15 مليون مشاهدة فقط حتى الآن، إضافة الى 47 ألف likes فقط، وهى نسب ضعيفة صدمت جمهور نجم الغناء الشهير حيث يجدها الكثيرين أنها لا تناسب تاريخه الفنى، وكأن نسب المشاهدات العالية للكليبات أصبحت مقتصرة على نجوم محددين مثل إريانا جراند ودوا ليبا وجاستين بيبر وغيرهم.

يذكر أن بول ماكرتنى كان له رأى غير متوقع عن فترة الحجر المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 ، حيث أطلق على الفترة التى قضاها فى المنزل اسم "rockdown" حيث كان يعمل حينها على ألبومه الجديد، وهو ما أكده فى مقابلة جديدة مع صحيفة صنداى تايمز ، أكد بول ماكرتنى أنه حاول أن يظل متفائلا بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية وخاصة كونه فى مرحله إعداد الألبوم الجديد والمقرر أن يتم إصداره فى 18 ديسمبر الجارى.

أكد مكارتنى أنه يشعر بحالة كبيرة من التفاؤل و القى الضوء على الجانب المشرق من الفترة الماضية حيث التقى بالكثير من أفراد العائلة أكثر من أى وقت مضى، كذلك تمكن النجم الشهير من تسجيل ألبومه الغنائى الجديد ، وقال النجم الشهير: "من السهل الوقوع فى فخ التفكير بأن الأمور سيئة وتزداد سوءا، وقد يكون صحيحا ، لكننى أعلم أننى سأصاب بالذهول بعد ذلك، لذلك أقول لنفسى: "حسنا، الأمر ليس بهذا السوء، فكر فى اليوم التالى وفى الحقيقة كان ذلك جيدًا.. أنا دائما أحاول العثور على الأشياء الجيدة".