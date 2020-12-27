شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى ومحمد محسن يحتفلان مع ابنتهما بالكريسماس × صورة مع بابا نويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة هبة مجدى فى أحدث صورة لها أثناء احتفالهما بالكريسماس بصحبة زوجها المطرب محمد محسن، بالإضافة إلى ابنتهما عبر صورة جمعتهم مع بابا نويل، وحرصت هبة في تعليقها على الصورة على تهنئة متابعيها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، حيث شاركت الصورة مع الجمهور من خلال حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.



هبة مجدى على انستجرام مع عائلتها

وظهرت الفنانة هبة مجدى، بملابس شتوية إلى جوار زوجها محمد محسن، بينما كان ظهر شخص متنكرًا فى زى بابا نويل وحمل ابنتهما التى ارتدت قبعة بابا نويل الشهيرة باللون الأحمر والأبيض، يأتى هذا فيما شاركت الفنانة هبة مجدى، فى وقت سابق جمهورها صورا جديدة لها بصحبة والدتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها: "ربنا يخليكي ليا و مايحرمنيش منك"، حيث نالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وحصدت الكثير من التعليقات من نجوم الفن، فكتبت النجمة المعتزلة حنان ترك:"ربنا يباركلك فيها ويرزقك برها يا رب"، فيما أبدت جميلة عوض إعجابها وعلقت بعدد من القلوب".



عائلة هبة مجدى

وحصلت الفنانة هبة مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "مريم" فى مسلسل (فرصة تانية) من مهرجان نجم العرب، والتي نشرت صور من تكريمها، معلقة عليها، "تكريم هيفضل عزيز على قلبي جداً لأن اللى بيسلمنى الجائزة أستاذى المخرج الكبير جمال عبد الحميد وكان ليا الحظ انى اشتغلت معاه وأنا عندى 13 سنة".

وشاركت هبة مجدى فى رمضان الماضى بمسلسل فرصة تانية، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، ومحمد جمعة.