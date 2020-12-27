شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية توقف تنفيذ حبس حموبيكا بعد تنازل هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية، اليوم الأحد ، بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس واخلاء سبيل "حمو بيكا"، فى القضية رقم 41 لسنة 2020، بتهمة سب نقيب و أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر، صدر الحكم برئاسة المستشار أمير عدلي، وعضوية المستشارين ريمون ملك، ومصطفى وسيم الهلباوى، وأسامة محمود.

وعاقبت المحكمة فى وقت سابق حمو بيكا ، بالسجن لمدة عامين، وتغريمه 200 ألف جنيه، بعد ثبوت الاتهامات الموجهة ضده بسب وقذف هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة .

كان محامى نقابة المهن الموسيقية، تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة، اتهم فيه "بيكا"، بإقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف نقيب المهن الموسيقية، خلال تواجده داخل نقابة الموسيقيين؛ للحصول على تصريح بالغناء.

وأصدرت نقابة الموسيقيين، بياناً صحفياً، فى وقت سابق كشف فيه أن نقيب الموسيقيين هانى شاكر قبل اعتذار حمو بيكا ، وتضمن البيان "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حموبيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق الفنان هانى شاكر، وقد تقدم حموا بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الإعتذار ، وتم تكلي الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى .