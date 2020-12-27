شكرا لقرائتكم خبر عن بول ماركتنى يتفوق على على تايلور سويفت فى سباق أفضل ألبومات أنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع موسم الأعياد سيطر النجم العالمى بول ماكرتنى على المركز الأول لقائمة "Official Albums Chart" لأفضل ألبوم غنائى فى إنجلترا بألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "McCartney III" ، وذلك بعد معركة شرسة مع أهم نجوم الغناء فى العالم، واستطاع ماكرتنى أن يتفوق على عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم الموجودين بالقائمة مثل تايلور سويفت التى سيطرت على المركز الثانى بألبومها الجديد " EVERMORE" ، كما ضمت القائمة أيضا الكثيرين وأبرزهم إيمنيم وهارى ستايل و سام سميث ودوا ليبا ومايلى سايروس.

واحتفالا بتصدر نجم البيتلز الشهير للقائمة، قال مكارتنى لموقع "أوفيشال شارت": "أريد فقط أن أقول لكم عيد ميلاد سعيد، عام جديد سعيد، وشكر كبير لكل من ساعد فى الوصول إلى الرقم 1 فى مخططات الألبوم".



بول ماكرتني

يذكر أن بول ماكرتنى كان له رأى غير متوقع عن فترة الحجر المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا "COVID-19"، حيث أطلق على الفترة التى قضاها فى المنزل اسم "rockdown" حيث كان يعمل حينها على ألبومه الجديد، وهو ما أكده فى مقابلة جديدة مع صحيفة صنداى تايمز.

وأكد مكارتنى أنه يشعر بحالة كبيرة من التفاؤل وألقى الضوء على الجانب المشرق من الفترة الماضية حيث التقى بالكثير من أفراد العائلة أكثر من أى وقت مضى ، كذلك تمكن النجم الشهير من تسجيل ألبومه الغنائى الجديد.