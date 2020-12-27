جنيفر لوبيز تزيح الستار عن صور جديدة من كواليس كليبها in the morning

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، إلى "آليانز"، في أحدث صور شاركتها من وراء كواليس كليبها القادم in the morning، المقرر طرحه بداية من العام المقبل عبر موقع يوتيوب، حيث نشرت عبر خاصية الاستوري الخاص بها عبر انستجرام، صورتين لها من الكواليس لتعلن انتهاء عملية التصوير واقتراب طرح الكليب. وفاجأت لوبيز متابعيها، أول أمس، بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة الكريسماس، بنشر برومو أحدث أغانيها المصورة عبر فيديو كليب شاركته مع جمهورها على موقع انستجرام، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "هذا صباح الكريسماس، وبالتالي قررت أهديكم "تيزر" أغنيتى القادمة، ترقبوها فى العام القادم 2021"، كما وجهت رسالة لكل متابعيها بتمنياتها وصلواتها أن يكون الجميع بأمان خلال أعياد الكريسماس مع عائلاتهم. وكانت النجمة جينيفر لوبيز التى دوماً ما تظهر مع عائلتها فى جميع المناسبات، قد نشرت صورة على خلاف تلك العادة حينما ظهرت وحدها وهى ترتدى فستان أحمر، كما حرصت النجمة سيلين ديون هى الأخرى على الاحتفال بصحبة أبنائها، ولكن بطريقة أخرى بعيدًا عن الفساتين المبهرة، واكتفت سلين ديون، بارتداء "البيجاما" من نفس التصميم مع أبنائها الثلاثة.

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