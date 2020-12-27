شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك" يلعب مع ابنته بدمية باربى فى احتفالات الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتاد النجم العالمى ذا روك على التفاعل مع متابعيه من آن لآخر من خلال حساباته على السوشيال ميديا مما جعله من أكثر النجوم متابعة حيث يحظى بأكثر من 200 مليون متابع على انستجرام فقط، ومؤخراً ظهر خلال صورة مع ابنته أكد أنها خاصة باحتفالهما بالكريسماس، وكتب: "امسكت لابنتى عروسة باربى طلبتها منها لألعب معها، استمررت فى إمساكها ولكن الابنة لم تلتفت لى طوال 45 دقيقة كل ما على فيها هو إمساكها فقط وعدم التحرك".



ذا روك وابنته

من ناحية أخرى سبق واستعرض النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، تشققات عبر سنوات طويلة من التدريبات والتمرين في صالة الألعاب الرياضية، ليشارك متابعيه وجمهوره من جميع أنحاء العالم الأسباب والأثار التي خلفها التمرين الشاق المتواصل ليبدو في كامل فورمته طوال الوقت.

وكان قد حرص ذا روك، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الصغيرة "جاسمين" بحضور أسرته فقط للوقاية من عدوى كورونا، ونشر ذا روك على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، فيديو له وهو يحمل التورتة ويغنى وزوجته للطفلة جاسمين بمناسبة عيد ميلادها الخامس، ووجه رسالة لها في عيد ميلادها عبر فيها عن حبه الشديد لها.

وقال دواين جونسون "ذا روك"، في رسالته لابنته بمناسبة عيد ميلادها: "أصبحت جازى اليوم في الخامسة من عمرها ولا يعرف هذا الكائن الصغير إلى أي مدى ترسخ هي وأختها الصغرى روحنا؟ مثل جميع العائلات في جميع أنحاء العالم، كان علينا أن نحظى باحتفالات عيد ميلاد منخفضة جدًا لأطفالنا بسبب فيروس كورونا هذا العام"، وتابع: "لكن حبنا ومانا سيكونان دائمًا أقوى الأشياء التي تتدفق في هذه العائلة. في النهاية هذا كل ما يهم حقًا. عيد ميلاد سعيد يا جازى.. ذات يوم بعد سنوات عديدة من الآن، سترى ما أراه.. نحن نحبك".