وفاة حفيدة الفنان عمر الحريري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت اليوم ياسمين سمير عبدالعزيز، حفيدة الفنان الراحل عمر الحريري.

وأعلنت الخبر خالتها "ميريت"، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم ابنة شقيقتي الشابة ياسمين سمير عبدالعزيز، ابنة المرحومة نيفين عمر الحريري والمرحوم سمير عبدالعزيز ووالدة المرحومة هنا ياسر الشلقامي وزياد ياسر الشلقامي وشقيقة أحمد سمير عبد العزيز، وحفيدة الفنان عمر الحريري، وبنت خالة أولادي، بعد صراع طويل مع المرض".

وأضافت: "اقتصر العزاء مع العزاء مع صلاة الظهر في مدافن العائلة، برجاء قراءة الفاتحة".