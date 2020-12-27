أول أجر له "شيكولاتة" وتراجع عن الزواج من هذه الفنانة.. معلومات عن سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان الكبير سمير صبري بعيد ميلاده اليوم، الموافق 27 ديسمبر.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن سمير صبري:

- اسمه بالكامل محمد سمير جلال صبري.

- ولد سمير صبري في مدينة الإسكندرية عام 1936.

- تخرج من جامعة فيكتوريا.

- قدم برنامج "ما يطلبه المستمعون" باللغة الإنجليزية.

- عمل مذيعًا في الإذاعة الإنجليزية.

- أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال نقابة فنية سميت بـ"الأحرار المنفتحين".

- شارك في فوازير: "إحنا فين"، "مشاهير الدلتا".

- قدم عدة برامج أبرزها: "هذا المساء"، "النادي الدولي"، "من غير كلام"، "بدون كلام"، "كان زمان"، "ليلة في شارع الفن".

- شارك صبري في مسرحيات "العبيط"، "يا إحنا يا هيه"، "قطط الشوارع".

- قدم حوالي 6 مسلسلات إذاعية، منها: "العسل المر"، "أيام معه"، "شنبو في المصيدة"، "أرجوك لا تفهمني بسرعة"، "شجرة اسمها الود"، "رجال صنعوا الحضارة".

- سمير صبري له تاريخ سينمائي كبير من أشهر أفلامه "حكاية حب"، "احترس من الخط"، "النشالة والبيه"، "العمالقة"، "الثعابين"، "زقاق المدق"، "الجلسة سرية"، "التوت والنبوت"، "قصر الشوق"، "رحلة الايام"، "جحيم تحت الماء".

- شارك في مسلسلات "ريح المدام"، "حضرة المتهم أبي"، "أم كلثوم"، "المصيدة"، "ملكة في المنفى"، "المرافعة"، أخر أعماله "فلانتينو" عام 2020.

- في حوار من أرشيف التليفزيون المصري، يكشف الفنان سمير صبري عن تفاصيل حياته الفنية منذ الصغر، وعلاقته بأسرته، ومدى حبه وشغفه بالسينما.

قال صبري، خلال حواره مع برنامج "السهرة تحلى" مع الإعلامية فريدة الزمر، إنه يعشق السينما منذ صغره، بسبب حب أسرته مشاهدة الأفلام، منوهًا بأنه كان يحب تقليد الفنانين، مثل: نجيب الريحاني وليلى مراد، بعد مشاهدة الأفلام.

وأضاف الفنان أن أسرته كانت تشجعه على تقليد الفنانين وتدعمه، معلقًا: "عائلتي أول جمهور لي.. وأول أجر لي كانوا بيجيبوا لي شيكولاتة".

وذكر سمير صبري أنه بعد الانتهاء من دراسته في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، أنهى الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) عن أثر السينما المصرية في المجتمع منذ بدايتها حتى مطلع الستينيات.

قال الفنان سمير صبري خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة" الذي عُرض على "القاهرة والناس" في رمضان إنه تراجع عن الزواج من الفنانة سماح أنور بسبب السن. وقال إن سماح أنور لم تكن تعرف أنه اشترى دبلتين وكتب اسمه واسمها عليهما، قبل أن يقرر الاحتفاظ بالدبلتين