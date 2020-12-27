لطيفة تنعى الفنانة التونسية زهيرة سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت المطربة التونسية لطيفة، الفنانة زهيرة سالم، التي رحلت اليوم.
نشرت لطيفة صورة لزهيرة سالم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون فقدت تونس اليوم الفنانة الكبيرة زهيرة سالم، كانت وستضل مدرسة كبيرة في الفن تتعلم منها الأجيال. البقاء والدوام لله".
يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان أمين القلسي.
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