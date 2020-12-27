الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض شبكة قنوات ON في الثامنة إلا ربع، أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، من إخراج محمد عبدالسلام، والذي يعد البطولة الأولى المطلقة لمي عمر، ويتضمن 40 حلقة كاملة، تظهر خلالها بشخصية تُدعى لؤلؤ، تتعرض لعدة أزمات، حتى تصبح أشهر مطربة في الوطن العربي، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي.

من ناحية أخرى، تقدم مي عمر البطولة النسائية بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كل من دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجي.

وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبدالخالق، إنعام سالوسة، غادة طلعت، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.