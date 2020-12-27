صورة| هبة مجدي تحتفل بـ"الكريسماس" مع زوجها وابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة هبة مجدي بـ"الكريسماس" رفقة زوجها وابنتها. نشرت هبة صورة تجمعهم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "ميري كريسماس، سنة سعيدة". وعرض للفنانة هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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