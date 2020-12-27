"صاحبتي وسندي".. زينة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة زينة، بعيد ميلاد شقيقتها نسرين، ونشرت صورة تجمعهما، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت زينة على الصورة: "كل سنة وانتي طيبة يا أختي وصاحبتي وسندي وحبيبتي وكل حاجة حلوة في حياتي.. نسرين". كما نشرت صورة أخرى لشقيقتها نسرين مع ابنتها، علقت عليها: "عيد ميلاد سعيد". من ناحية أخرى، شاركت زينة في موسم رمضان 2020، مسلسل "جمع سالم" من بطولة دلال عبدالعزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع "فيو‎".

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