رامي جمال يهنئ تامر عاشور وعمرو دياب على أغنية "من العشم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ المطرب رامي جمال كل من الفنان عمرو دياب والفنان تامر عاشور على أغنية "من العشم". كتب رامي جمال تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أنا مسمعتش غنوه بالحلاوة دي من زمن بصراحة غنوه للتاريخ مفيش مجاملة في الفن سمعتها مليون مرة من إمبارح مبروك بجد فن فن فن". "من العشم" ألحان: تامر عاشور، وتوزيع: نادر حمدي. وتسجل الأغنية أول تعاون بين الهضبة عمرو دياب والفنان تامر عاشور الذي أعرب عن سعادته بذلك، وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "(من العشم) أول لحن ليّا مع النجم الكبير عمرو دياب، وكلمات جديدة ومختلفة من أبو ناصر، شرف كبير حققهولي أبو ناصر وعمرو، انتظروها".

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