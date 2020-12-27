حصاد الأوبرا.. 584 فعالية على مسارح الأوبرا وميلاد مهرجان دندرة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر القائمون على دار الأوبرا المصرية، بيانًا بحصاد العام، ضم الفعاليات الثقافية والفنية التي تم تنظيمها في 2020، وكيف تم التصدي للتحديات التي ظهرت نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت سلبًا على جميع دول العالم.

نجحت الأوبرا رغم قرار تعليق الأنشطة الثقافية والفنية الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، في أداء رسالتها التنويرية المتمثلة في تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تعمل على الارتقاء بالذوق العام والتعريف بالتراث الفني الإنساني من الإبداعات المحلية والأجنبية، وإتاحة الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن أنفسهم وجذب شرائح عمرية واجتماعية متنوعة من الجمهور لتحقيق أحد أهداف الوطن لبناء الإنسان وتطوير المجتمع.

وتماشياً مع توجهات الدولة الخاصة لإعادة الحياة للفعاليات الفكرية والفنية وتعايش مع فيروس كورونا، تم إنشاء مسرح النافورة الجديد في الساحة الخارجية بتصميم مبتكر لاستضافة العروض والمحافل الفنية، كما تمت المشاركة في المبادرة الالكترونية "الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة عبر شبكة الانترنت، إذ تم بث كنوز من الحفلات والصالونات الثقافية والأنشطة الإبداعية المسجلة التي شهدتها مسارح الأوبرا منذ افتتاحها بالإضافة إلى إقامة حفل مشترك أونلاين بين أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وأوركسترا لياونينج السيمفوني الصيني.

مثلت الأوبرا وزارة الثقافة في منتدى بكين الدولي الثاني للفنون، الذي أقيم تحت عنوان "الأزمات والفرص الخاصة بالفنون ما بعد كورونا"، ولأول مرة تم تنظيم حفل بالتقنية حفل بالهولوجرام لأم كلثوم وشهد نجاحاً جماهيرياً ضخماً هذا إلى جانب إقامة 584 فعالية فنية ونشاط ثقافي على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للسيطرة على الفيروس المستجد، كان منها 104 على المسرح الكبير، 103 على المسرح الصغير، 74 على مسرح الجمهورية ، 95 على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)،12 على المسرح المكشوف، 42 بمسرح أوبرا دمنهور، 59 بمعهد الموسيقى العربية، 47 على مسرح النافورة بالإضافة إلى 28 صالون وأمسية وندوة ثقافية، 48 معرضا للفنون التشكيلية.

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر والعديد من الدول الأجنبية وقبل تعليق الأنشطة بسبب جائحة كورونا استضافت الأوبرا عدد من الفرق الأجنبية الزائرة، هي فرقة كايرو ستيبس (مصر/ألمانيا)، نيران جورجيا (باليه جورجيا الملكي)، باليه ميلانو (إيطاليا)، أوركسترا هيلونغجيانغ السيمفوني (الصين)، اليوم العالمي للهند، احتفال بالذكرى العشرين لإقامة بين علاقات مصر وكوريا، فرقة موسيقية (شيلي)، رباعي تينور (جمهورية التشيك) .

وأضاف رئيس الأوبرا أن أوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 62 تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي، وقدم 27 حفلا موسيقيا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا، تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية إلى جانب تقديم أعمال المؤلفين المصريين التي تنتمي إلى القوالب الكلاسيكية .

أما فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، قدمت هذا العام أوبرا توسكا إلى جانب 16 حفلا شارك فيها جميع المغنيين بالفرقة بمصاحبة الأوركسترا تضمنت العديد من الأغاني العالمية والأعمال الخاصة بالكريسماس والعام الجديد .

وقدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل 7 عروض من برنامجها الفني، هي بحيرة البجع – كسارة البندق – أوزوريس ممنوعات لوركيانا – فالس شتراوس – اداجيو النيل – لابايادير – سيرتاكي زوربا، حيث شهد حضورا جماهيريا كبيرا ونال الاعجاب والاستحسان .

أما فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني، قدمت عرضها الجديد "اخناتون غبار النور" بجانب عروض (سيرينا حورية البحر، الخادمتان، أعمق مما يبدو على السطح)، كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث عرضها لأول مرة "إيزيس الشرق"، بالإضافة إلى مجموعة من العروض المتميزة منها (شجرة الدر، ريا وسكينة) وشهدت جميع العروض إقبالا جماهيريا كبيراً بالقاهرة والإسكندرية .

وأوركسترا أوبرا القاهرة تحت إشراف مديره الفني المايسترو ناير ناجي قدم 3 حفلات، تضمنت مقتطفات من أشهر الأعمال الغنائية والموسيقية العالمية ومصاحبة عروض الباليه والأوبرا .

وللعام الحادي عشر على التوالي، نجحت دار الأوبرا في تجديد رخصة البث الحصري والمباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية؛ بهدف إيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي في مصر وللتعريف بثقافات العالم المختلفة لإثراء الحياة الفنية في مصر، وتم نقل 3 أوبرات عالمية هي: فوتسيك لـ بيرج – بورجي وبس لـ جيروشين – اجريبينا لـ هاندل .

وفي إطار الاهتمام بإحياء التراث الموسيقي العربي، قدمت فرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا 89 حفلا دوريا، منها 15 لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، 29 للفرقة القومية العربية للموسيقى، 10 حفلات لفرقة الموسيقى العربية للتراث، 18 لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، 13 حفلا لفرقة الإنشاد الديني، 4 حفلات لكورال أطفال الأوبرا، وشهدت هذه الحفلات إحياء ذكرى رموز وأعلام الموسيقى العربية في مصر والوطن العربي وإعادة إحياء تراث الموسيقى العربية للحفاظ عليه من الاندثار من خلال البحث في هذا التراث والأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق وأدوار ومنولوج وأغاني أساطين الطرب العربي، لكي يتعرف عليه الأجيال الجديدة من الشباب.

كما أقيمت الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد الرسمية وليالي الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، هذا إلى جانب حفلات تم تخصيصها لأعمال كبار الموسيقيين، منهم: محمد الموجي، بليغ حمدي واستمرار سلسلة كلثوميات ووهابيات.

أقيم أكثر من 59 ريسيتال موسيقي وغنائي لمجموعة من الفنانين والموسيقيين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وذلك تحت إشراف البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

كذلك نفذت دار الأوبرا ممثلة لوزارة الثقافة الدورة الأولى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا، الذي يعد الأول من نوعه في جنوب مصر وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الممثلة في هيئة تنشيط السياحة وجامعة جنوب الوادي، وضم 10 حفلات على مدار 6 أيام أحياها على التوالي كل من فريق بلاك تيما، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، فريق وسط البلد، علي الحجار، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، دينا الوديدي، هشام عباس، فريق مسار إجباري، فرقة الأقصر للفنون الشعبية ومي فاروق .

وفي مواجهة التحديات أقيمت دورة استثنائية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يحمل رقم 29، تضمن 29 حفلا غنائيا وموسيقيا على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، شارك فيها 93 فنانا من 5 دول عربية، كما تم تكريم 15 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.

كما جاء المؤتمر المصاحب تحت عنوان "مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد أزمة كورونا" هذا إلى جانب المسابقة التي شملت العزف على آلات التخت الشرقي، الغناء للشباب والأطفال والغناء لذوي القدرات الخاصة .

وواصل مركز تنمية المواهب جهوده لخلق جيل جديد من الفنانين ومتذوقوها من خلال فصوله المتنوعة (غناء شرقي وغربي أوبرالي – فصل سوزوكي– الباليه– كلاكيت – عود – الفيولينة – بيانو – الفلوت – الجيتار – قانون – مادة الصولفيج - تعليم فن الرسم - الكمان الشرقي والإيقاع – ذوي القدرات الخاصة)، وكذلك إقامة الحفلات على مختلف مسارح الأوبرا تشجيعا للدارسين .