(تعرّف على) كلمات أغنية "يا دلعه" للهضبة عمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب خامس أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، منذ قليل، تحت عنوان "يا دلعه"، وذلك عبر أحد التطبيقات الموسيقية الشهيرة. اقرأ أيضًا.. ترتيب قصة حب عمرو دياب في ألبوم يا أنا يا لاء والتفاصيل قادمة يشار إلى أن "يادلعه" كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي، وكان طرح الهضبة ضمن ألبوم الجديد كلًا من أغنيات: "فاكرني ياحب، بتهزر، وأنا معاك، من العشم". تقول كلمات الأغنية: يادلعه يادلعه.. آه لما يقول آلو بعشق صوته وكلامه.. يا عالم ياهوه يادلعه.. ده جمال مفيش أخوه ده عيونى كل ثانية.. بيحبوا يشوفوه ده اللى يتقاله كلام حُب ماحدش غيرى قاله ده اللى يتشال جوه القلب ويعمل ما بداله غاروا منوا وولعوا يادلعه أسيبه إيه.. ده أنا هموت عليه ده اللى ف يومين تلاتة.. قلبى دق ليه ده جبروت.. خلانى أحبه موت ودى فرصتى بصراحة.. مش لازم تفوت

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