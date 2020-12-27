584 فعالية فنية وثقافية و دورة استثنائية للموسيقي العربية وتقنية الهولوجرام لاول مرة

بدعم وتشجيع الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة نجحت دار الاوبرا المصرية في اجتياز تداعيات جائحة كورونا التي اثرت سلباً علي جميع دول العالم ورغم قرار تعليق الانشطة الثقافية والفنية اكثر من ثلاثة اشهر استمرت دار الاوبرا في اداء رسالتها التنويرية المتمثلة فى تقديم الوان فنية جادة ومتنوعة تعمل على الارتقاء بالذوق العام والتعريف بالتراث الفنى الانسانى من الابداعات المحلية والاجنبية الراقية واتاحة الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن انفسهم وجذب شرائح عمرية واجتماعية متنوعة من الجمهور لتحقيق احد اهداف الوطن لبناء الانسان وتطوير المجتمع.

وتماشياً مع توجهات الدولة الخاصة لاعادة الحياة للفعاليات الفكرية والفنية وتعايش مع فيروس كورونا تم انشاء مسرح النافورة الجديد في ساحة الخارجية بتصميم مبتكر لاستضافة العروض والمحافل الفنية كما تمت المشاركة في المبادرة الالكترونية "الثقافة بين ايديك" التي اطلقتها وزارة الثقافة عبر شبكة الانترنت حيث تم بث كنوز من الحفلات والصالونات الثقافية والانشطة الابداعية المسجلة التي شهدتها مسارح الاوبرا منذ افتتاحها بالاضافة الي اقامة حفل مشترك اونلاين بين اوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد الصعيدي واوركسترا لياونينج السيمفوني الصيني كما مثلت الاوبرا وزارة الثقافة في منتدي بكين الدولي الثاني للفنون الذي اقيم تحت عنوان "الازمات والفرص الخاصة بالفنون ما بعد كورونا" لاول مرة تم تنظيم حفل بالتقنية حفل بالهولوجرام لام كلثوم وشهد نجاحاً جماهيرياً ضخماً هذا الي جانب اقامة 584 فعالية فنية ونشاط ثقافي علي مختلف مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وذلك طبقا للاجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية للسيطرة علي الفيروس المستجد كان منها 104 على المسرح الكبير ، 103 على المسرح الصغير ، 74 على مسرح الجمهورية ، 95 على مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية ) ، 12 علي المسرح المكشوف ، 42 بمسرح أوبرا دمنهور ، 59 بمعهد الموسيقى العربية ، 47 علي مسرح النافورة بالإضافة إلى 28 صالون وامسية وندوة ثقافية ، 48 معرضا للفنون التشكيلية.

- قال رئيس الاوبرا انه في إطار التبادل الثقافي بين مصر والعديد من الدول الأجنبية وقبل تعليق الانشطة بسبب جائحة كورونا استضافت الاوبرا عدد من الفرق الاجنبية الزائرة هي فرقة كايرو ستيبس (مصر / ألمانيا)، نيران جورجيا ( باليه جورجيا الملكي ) ، باليه ميلانو (ايطاليا) ، اوركسترا هيلونغجيانغ السيمفوني (الصين) ، اليوم العالمي للهند ، احتفال بذكري العشرين لاقامة بين علاقات مصر وكوريا ، فرقة موسيقية ( شيلي) ، رباعي تينور ( جمهورية التشيك) .

- وضمن النشاط الفكرى والثقافى لدار الاوبرا استمر صالون الاوبرا الثقافى فى تحقيق اهدافه التنويرية التى ترمى الى طرح

الرؤى والقضايا الفكرية والابداعية الى جانب تكريم العديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات بالاضافة الى صالون مصر المبدعة والامسيات الشعرية والندوات الثقافية العامة على مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

- وأضاف رئيس الاوبرا أن اوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 62 تحت اشراف المدير الفنى والقائد الاساسى المايسترو احمد الصعيدى وقدم 27 حفل موسيقى متنوع على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من اشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية الى جانب تقديم اعمال المؤلفين المصريين التى تنتمى الى القوالب الكلاسيكية .

- اما فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفي قدمت هذا العام اوبرا توسكا الي جانب 16 حفل شارك فيهم جميع المغنين بالفرقة بمصاحبة الاوركسترا تضمنت العديد من الاغاني العالمية والاعمال الخاصة بالكريسماس والعام الجديد .

- وقدمت فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني ارمينيا كامل 7 عروض من ريبورتوارها الفنى هى بحيرة البجع – كسارة البندق – اوزوريس ممنوعات لوركيانا – فالس شتراوس – اداجيو النيل – لابايادير – سيرتاكي زوربا حث شهد حضورا جماهيريا كبيرا ونال الاعجاب والاستحسان .

- اما فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت اشراف مديرها الفني وليد عونى قدمت عرضها الجديد اخناتون غبار النور بجانب عروض (سيرينا حورية البحر ، الخادمتان ، اعمق مما يبدو علي السطح) ، كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث قدمت عرضها لاول مرة ايزيس الشرق بالاضافة الي مجموعة من العروض المتميزة منها (, شجرة الدر, ريا وسكنية) وشهدت جميع العروض اقبالا جماهيريا كبيراً بالقاهرة والاسكندرية .

- واوركسترا اوبرا القاهرة تحت اشرف مديره الفني المايسترو ناير ناجي قدم 3 حفلات تضمنت مقتطفات من اشهر الاعمال الغنائية والموسيقية العالمية ومصاحبة عروض الباليه والاوبرا .

- وللعام الحادي عشر على التوالى نجحت دار الاوبرا فى تجديد رخصة البث الحصري والمباشر لعروض اوبرا المتروبوليتان الامريكية بهدف إيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي فى مصر وللتعريف بثقافات العالم المختلفة لإثراء الحياة الفنية فى مصر , حيث تم نقل 3 اوبرات عالمية هى فوتسيك لـ بيرج – بورجي وبس لـ جيروشين – اجريبينا لـ هاندل .

- وفي اطار الاهتمام باحياء التراث الموسيقى العربى قدمت فرق الموسيقى العربية

التابعه للأوبرا 89 حفل دورى منها 15 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، 29 للفرقة القومية العربية للموسيقى ، 10 حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث ، 18 لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، 13 حفلا لفرقة الانشاد الدينى ، 4 حفلات لكورال اطفال الاوبرا وشهدت هذه الحفلات احياء ذكرى رموز واعلام الموسيقى العربية فى مصر والوطن العربى واعادة احياء التراث الموسيقى العربية للحفاظ علية من الاندثار من خلال البحث في هذا التراث والأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق وادورا ومنولوج واغاني اساطين الطرب العربي لكي يتعرف علية الأجيال الجديد من الشباب بالاضافة الى الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد الرسمية وليالي الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية ، هذا الى جانب حفلات تم تخصيصها لاعمال كبار الموسيقيين منهم محمد الموجى ، بليغ حمدى واستمرار سلسة كلثوميات ووهابيات .

- كما أقيم أكثر من 59 ريسيتال موسيقى وغنائي لمجموعة من الفنانين والموسيقيين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وذلك تحت اشراف البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه.

كذلك نفذت دار الاوبرا ممثلة لوزارة الثقافة الدورة الاولي من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا الذي يعد الاول من نوعه في جنوب مصر وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الممثلة في هيئة تنشيط السياحة وجامعة جنوب الوادى وضم 10 حفلات علي مدار 6 ايام احياها على التوالى كل من فريق بلاك تيما ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم ، فريق وسط البلد ، على الحجار ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، دينا الوديدي ، هشام عباس ، فريق مسار اجبارى ، فرقة الأقصر للفنون الشعبية و مي فاروق .

- وفي مواجه التحديات اقيمت دورة استثنائية من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية يحمل رقم 29 تضمن 29 حفل غنائى وموسيقى على مختلف مسارح الاوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور شارك فيها 93 فنان من نجوم 5 دول عربية كما تم تكريم 15 شخصية ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى هم الموسيقار حلمي بكر ، الموسيقار جمال سلامة ،الموسيقار محمد سلطان ، الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.

كما جاء المؤتمر المصاحب تحت عنوان "مستقبل الموسيقي العربية ... ما بعد ازمة كورونا" هذا الى جانب المسابقة التى شملت العزف على الات التخت الشرقى ، الغناء للشباب والاطفال والغناء لذوى القدرات الخاصة .

- وواصل مركز تنمية المواهب جهوده لخلق جيل جديد من الفنانين ومتذوقوها من خلال فصوله المتنوعة ( غناء شرقى وغربى اوبرالى – فصل سوزوكى – البالية – كلاكيت – عود – الفيولينة – بيانو – الفلوت – الجيتار – قانون – مادة الصولفيج - تعليم فن الرسم - الكمان الشرقي و الايقاع – ذوى القدرات الخاصة ) وكذلك اقامة الحفلات علي مختلف مسارح الاوبرا تشجيعا للدارسين