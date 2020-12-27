مفاجأة غير متوقعة بشأن طلاق أصالة من طارق العريان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا تزال الضجة التي أثارتها النجمة السورية أصالة نصرية بعد تعليقها الناري على صورة طليقها طارق العريان مع حبيبته نيكول سعفان تأخذ ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت أصالة في تعليقها على الصورة عن تعرضها “للظلم والخيانة”.

وفي هذا السياق، فجر محامي الفنانة السورية أصالة، مفاجأة جديدة تخص أزمة انفصالها عن طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان.

وقال المحامي السيد محمد فهمي، إن “الطلاق لم يقع العام الماضي كما يتخيل البعض”، مؤكدا أنهما “انفصلا رسمياً يوم ١٥ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رغم أن الخلاف وقع بينهما في ديسمبر ٢٠١٩”.

وأوضح محامي أصالة، في تصريحات مع برنامج “ET” بالعربي، أن “سبب تأخر وقوع الطلاق، هو تعنت طارق ومماطلته في تنفيذ طلب الفنانة السورية في الحصول على الطلاق”.

فيما هاجمت الزوجة الأولى للمخرج الفلسطيني الأصل، طارق العريان، أصالة نصري، بعد نشر الأخيرة صورة جمعت العريان مع عارضة الأزياء نيكول سعفان. ونشرت الزوجة الأولى هالة العتال، منشورا على صفحتها في “فيسبوك”، كشفت فيه موقفها الذي “قلبت فيه الطاولة” على منشور أصالة، من خلال دفاعها عن زوجها السابق.