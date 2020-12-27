شكرا لقرائتكم خبر عن كيف غيرت حرب أكتوبر مسار أحد المشاهد الرومانسية بين سمير صبرى زبيدة ثروت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان الكبير سمير صبرى، بعيد ميلاده ، اليوم الأحد الموافق 27 من شهر ديسمبر، وقدم سمير صبرى خلال مسيرته الفنية العديد من الأفلام والمسلسلات والأغانى التى مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين، بالإضافة إلى عدد من البرامح التلفزيونية منها، هذا المساء والنادى الدولى، واستطاع سمير صبرى أن يصنع اسمه حتى أصبح ضمن قائمة نجوم جيله الذين استطاعوا أن يبنوا قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربى.

وكشف الفنان سمير صبري في لقائه في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامى رامى رضوان، عن إنقاذ حرب أكتوبر له من تقبيل الفنانة زبيدة ثروت في نهار رمضان من خلال مشهد في فيلم "الأحضان الدافئة"، قائلا: وقت معرفتى بخبر الحرب كنت بصور فيلم "الأحضان الدافئة" مع زبيدة ثروت فى شهر رمضان، وكان المفروض الفيلم رومانسى وبيحتوى على مشهد قبلة بينى وبين زبيدة ثروت وكان المخرج عاوز يصوره الساعة 1 ظهرا وحاولت أتكلم معاه عشان الصيام نخليها بعد الفطار أو بلاش خالص، وفضلنا نتناقش لغاية لما الساعة بقت 2 الظهر، وفجأة جالنا حد بيقولنا ألحقوا الجيش بتاعنا عبر وطبعا مصدقناش في الأول".

وتابع: "قعدنا نسمع الأخبار فعلا ونسينا خالص المشهد الغرامى والتصوير وقف خالص، والإذاعة كلمونى وطلبوا إنى أروح هناك عشان هايكون في حظر تجول بعد كده، وبقيت في قمة فرحتى بالأخبار اللى بسمعها وأنا هناك في ماسبيرو".

يذكر أن آخر أعمال الفنان سمير صبرى، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.