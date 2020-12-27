شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خالد النبوى بكدمات فى الكتف والذراع أثناء تصوير فيلم "أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب النجم خالد النبوى بكدمات وخدوش فى الكتف والذراع الايسر، أثناء تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف"، الذى كتبه أيمن بهجت قمر، ويخرجه عمرو عرفة، حيث كان يؤدى النبوى مشاهد أكشن مع فريق الأكشن الاجنبى، وخلال تقديمه لمشهد هو وزملائه أصيب النبوى والفنان محمد ممدوح تايسون فى الحاجب بجانب عينه اليسرى، واضطر النبوى وتايسون لاستكمال تصوير المشهد، حفاظا على التصوير.

"أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وكان آخر أعمال خالد النبوى، مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة النجمة ريهام حجاج، الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من محمود حميدة، نبيل عيسى، كريم قاسم، هلا السعيد، محمود حجازى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد على.

يذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور في السينما كان فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية.