شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد مع صناع أغنيات "يا أنا يا لاء".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط كل من تعاون معه فى ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، من شعراء وملحنيبن وموزعين ومهندس الصوت، احتفل الهضبة عمرو دياب داخل استديو ام ساوند بمصر الجديدة وهذا تقليد يتبعه عمرو دياب للمرة الأولى بعد طرح أحد ألبوماته وشارك في هذا الاحتفال مهندس الصوت أمير محروس والموزعين الموسيقيين عادل حقى وأحمد عادل وتوما والشعراء بهاء الدين محمد وخالد تاج وتامر حسين ومن الملحنين خالد عز.

وكان الهضبة عمرو دياب، كشف عن تفاصيل ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، الذى طرحه مساء الجمعة الماضية، وفريق العمل الذى شاركه فى صناعة الألبوم الجديد، الذى تضمن 12 أغنية، منهم أغنية "محسود" Remix.

وضم الألبوم 12 أغنية، كالتالى:

1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى"

2 - محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3 - شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4 - عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5 - طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6 - بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7 - فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8 - وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9 - يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10 - من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11 - محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12 - الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما أوضح الهضبة، أن مكساج وديجيتال وماستر الألبوم للمهندس أمير محروس، وتسجيل الصوت لأندرو داوود وشيرى شكرى.