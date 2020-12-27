شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي فوكس عن Soul: افتخر بأننى أول أمريكى أفريقى فى Disney-Pixar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت ديزني فيلم الرسوم المتحركة Soul على منصتها أمس الجمعة، ليكون ثاني فيلم يطرح إلكترونيا بعيدا عن دور العرض الأمريكية، بعد فيلم "mulan"، وبعد عرض الفيلم أكد النجم العالمي جيمي فوكس والذي يقوم بالأداء الصوتي لبطل الفيلم، قال إن هذا الدور يعتبر أحد الأشياء العظيمة التي قام بها قائلا: "أفتخر أنى أول أمريكي أفريقي في Disney-Pixar ، يؤدي صوت شخصية ذو اللون الاسود هذا مذهل..بالفعل هذا شعور جيد ".

وتخوض ديزني للمرة الثانية تجربة الطرح علي منصتها الإلكترونية ديزني بلس في ظل جائحة كورونا، حيث طرح ديزني فيلم الرسوم المتحركة Soul الكترونيا، مع قرار عدم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية الأمريكية بسبب الموجة الثانية من الفيروس، وكحال فيلم mulam الذي عرض علي ديزني بلس وطرح فقط في دور العرض الصينية،ففيلم Soul طرح أيضا بدور العرض الصينية أمس، ومن المقرر الكشف عن إيراداته في نهاية عطلة الأسبوع الجاري.



جيمي فوكس في فيلم Soul

وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم يتعرض لحادث أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.

تم اختيار "Soul" سابقًا لعرضه فى مهرجان كان السينمائى، لذا فهو يحمل علامة Cannes 2020